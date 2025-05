Oelsnitzer Kegler suchen am Wochenende die Stadtmeister – Jeder darf mitmachen!

Die Wettbewerbe für aktive und nichtaktive Sportler auf der Anlage an der Alten Reichenbacher Straße haben eine lange Tradition. Am Sonntag, 14.30 Uhr werden die Sieger geehrt.

Der Kegelverein Oelsnitz lädt am Samstag alle nichtaktiven Oelsnitzer Kegel-Interessierten zur diesjährigen Stadtmeisterschaft ein. Zwischen 9 und 17 Uhr besteht auf der Zweibahn-Anlage an der Alten Reichenbacher Straße die Möglichkeit, das eigene Können in dieser Sportart kostenfrei unter Beweis zu stellen. Insgesamt 40 Kugeln sind dabei ins...