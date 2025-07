Oelsnitzer Regionalliga-Volleyballer starten mit Heimspiel in die neue Saison

Nach dem Abstieg aus der 3. Liga will der VSV ab September eine Etage tiefer wieder angreifen. Erster Gegner für das Team von Alexander Krug ist der Krostitzer SV.

Nach drei Jahren in Serie in Deutschlands dritthöchster Spielklasse müssen sich die Volleyballer des VSV Oelsnitz ab September in der Regionalliga beweisen. Los geht es für die Männer von Coach Alexander Krug am 20. September mit einem Heimspiel gegen den Krostitzer SV. Eine Woche später, am 27. September, geht es für den VSV zum SV...