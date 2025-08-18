Oelsnitzer Schützen auf großer Bühne: Die Deutschen Meisterschaften in München stehen an

Oberes Vogtland
Die Sperken sind mit acht Aktiven vor Ort, stellen vier Mannschaften und treten insgesamt 17 Mal an. Am Freitag geht es los, eine Woche später ist Schluss.
Für viele Sportschützen ist es der Höhepunkt des Jahres: Die Deutschen Meisterschaften auf der traditionsreichen Olympiaschießanlage von 1972 in München-Hochbrück. Vom 22. bis 31. August messen sich dort knapp 6.000 Schützen aller Altersklassen in über 10.000 Starts, bei denen rund 750.000 Schuss abgegeben werden. Mitten im Getümmel: Die...
