Oelsnitzer Stadtmeisterschaft im Tischtennis: Die Spiele gehen bis kurz vor Mitternacht

48 Teilnehmer gingen an die Platten in der Turnhalle am Karl-Marx-Platz. Darunter waren so viele Frauen wie noch nie zuvor.

48 Tischtennisbegeisterte hat die 30. Auflage der Oelsnitzer Stadtmeisterschaft im Tischtennis am Freitagabend in die Turnhalle am Karl-Marx-Platz gelockt. 48 Tischtennisbegeisterte hat die 30. Auflage der Oelsnitzer Stadtmeisterschaft im Tischtennis am Freitagabend in die Turnhalle am Karl-Marx-Platz gelockt.