Ohne Torchance: VFC Plauen verliert sang- und klanglos gegen die VSG Altglienicke

Die Vogtländer haben beim 0:3 am Samstag in der Fußball-Regionalliga wie ein Absteiger gespielt. Der Trainer war verärgert über die Einstellung. Und die Fans stellten am Ende ihre Unterstützung ein.

Keine Torchance, 1:8 Eckbälle und am Ende war Plauen mit der 0:3-Heimniederlage noch gut bedient. Der VFC hat in der Fußball-Regionalliga am Samstag gegen die VSG Altglienicke die schlechteste Saisonleistung abgeliefert. Dabei gab sich Cheftrainer Sedat Gören nach dem vorherigen 1:1-Unentschieden in Erfurt noch so optimistisch. „Aber dann... Keine Torchance, 1:8 Eckbälle und am Ende war Plauen mit der 0:3-Heimniederlage noch gut bedient. Der VFC hat in der Fußball-Regionalliga am Samstag gegen die VSG Altglienicke die schlechteste Saisonleistung abgeliefert. Dabei gab sich Cheftrainer Sedat Gören nach dem vorherigen 1:1-Unentschieden in Erfurt noch so optimistisch. „Aber dann...