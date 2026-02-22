Olympia: Mylauerin Lea Sophie Scholz holt sich bei ihrer Olympiapremiere viel Motivation für die Spiele 2030

Reichenbach
Im Team gingen die Pläne der Eisschnellläuferin nicht ganz auf. Dafür überzeugte sie über die 1500 Meter bei den Winterspielen in Italien. Was sie beim Einzelstart nervös machte und wie es weitergeht.
So schnell wie nach eigener Aussage selten war Lea Sophie Scholz am vergangenen Freitagnachmittag in der Startposition. Vor ihrem ersten Einzelrennen dieser Olympischen Winterspiele über die 1500 Meter hatte die Eisschnellläuferin des TSV Vorwärts Mylau nicht einfach nur die normale Nervosität zu bändigen. „Meine Beine haben richtig...
