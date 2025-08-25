Paukenschlag beim VFC Plauen: Co-Trainer Felix Brand löst seinen Vertrag auf

Der Fußball-Oberligist muss nach einen neuen Assistenten für Cheftrainer Sedat Gören Ausschau halten. Was die Beteiligten sagen und warum der Verein die Personalie erst am Montag vermeldete.

Der VFC Plauen und der erst Anfang April als Co-Trainer von Sedat Gören verpflichtete Felix Brand gehen künftig getrennte Wege. Das hat der Fußball-Oberligist am Montagvormittag auf seinen Social-Media-Kanälen bekanntgegeben. Der VFC und der 24-Jährige haben sich demnach einvernehmlich auf eine sofortige Beendigung der Zusammenarbeit...