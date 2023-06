Pausa-Mühltroff fährt ins Erzgebirge

Der VfB Pausa-Mühltroff gastiert am Sonntag, 15 Uhr, zu seinem vorletzten Spiel in der Fußball-Landesklasse beim SV Auerhammer. Im Hinspiel am ersten Adventswochenende des Vorjahres drehten die Pausa-Mühltroffer in den letzten 20 Minuten ein 0:2 noch in einen 3:2 Heimsieg. Krell, Ottiger, Schankat hießen die Torschützen damals....