Pausa/Plauen greift in der Ringer-Regionalliga nach einer Medaille

Zweiter gegen Letzter heißt es am Samstagabend in der Pausaer Erdachsenarena, wenn die Wettkampfgemeinschaft aus dem Vogtland auf den RV Hannover trifft. Die Rollen sind also klar verteilt.

In der Ringer-Regionalliga kann die Wettkampfgemeinschaft Pausa/Plauen ihrem Ziel, auf einem Medaillenplatz zu landen, ein großes Stück näherrücken. Im Vergleich gegen das noch punktlose Tabellenschlusslicht RV Hannover (Samstag, 19.30 Uhr) sind die Vogtländer klarer Favorit. „Hannover hat einige gute Einzelkämpfer in seinen Reihen. Aber...