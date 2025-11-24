Petrus quält Fußball im Vogtland: Nur vier Spiele in den beiden höchsten Ligen

Und viermal triumphierten am vergangenen Wochenende in der Vogtlandliga die Heimmannschaften. Zwei von ihnen nutzten allerdings Plätze anderer Vereine.

Vergangenes Wochenende hat der Wettergott die vogtländischen Fußballer auf Kreisebene mal so richtig ausgerußt. Nur vier Spiele konnten nach dem ersten Wintereinbruch in der Vogtlandliga ausgetragen werden, in der Vogtlandklasse ruhte der Ball komplett.