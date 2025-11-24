Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Fortuna Plauens Mika Preßler (links) greift hier den Torschützen Pascal Leucht von der SpVgg an. Dahinter hat es einen Fortuna-Spieler auf den Hosenboden gesetzt. Bild: Joachim Thoß
Fortuna Plauens Mika Preßler (links) greift hier den Torschützen Pascal Leucht von der SpVgg an. Dahinter hat es einen Fortuna-Spieler auf den Hosenboden gesetzt. Bild: Joachim Thoß
Plauen
Petrus quält Fußball im Vogtland: Nur vier Spiele in den beiden höchsten Ligen
Von Thomas Gräf
Und viermal triumphierten am vergangenen Wochenende in der Vogtlandliga die Heimmannschaften. Zwei von ihnen nutzten allerdings Plätze anderer Vereine.

Vergangenes Wochenende hat der Wettergott die vogtländischen Fußballer auf Kreisebene mal so richtig ausgerußt. Nur vier Spiele konnten nach dem ersten Wintereinbruch in der Vogtlandliga ausgetragen werden, in der Vogtlandklasse ruhte der Ball komplett.
