Pieschel lässt Merkur Oelsnitz in der fünften Nachspielminute jubeln

In der Fußball-Sachsenklasse kamen die Vogtländer in letzter Sekunde zu einem 2:1 beim SV Blau-Gelb Mülsen. Nun ist man Siebenter.

In der fünften Nachspielminute bejubelte eine stattliche Anzahl Merkur-Anhänger am Sonntag den 2:1-Sieg durch Pieschels Kopfball bei Blau-Gelb Mülsen. Gegen die Westsachsen hatten die Vogtländer nur eines der letzten sieben Spiele verloren. Mülsen war zunächst in Führung gegangen: Nach Foulspiel von Ebenhöch verwandelte Thümmler den...