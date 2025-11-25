Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der BC Vogtland freut sich über den 2. Platz beim Landesfinale „Sterne des Sports“.
Der BC Vogtland freut sich über den 2. Platz beim Landesfinale „Sterne des Sports“. Bild: Verein
Der BC Vogtland freut sich über den 2. Platz beim Landesfinale „Sterne des Sports“.
Der BC Vogtland freut sich über den 2. Platz beim Landesfinale „Sterne des Sports“. Bild: Verein
Plauen
Plauener Basketballer punkten mit dem Projekt „Gib Gewalt einen Korb“
Von Steffen Bandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Landesfinale „Sterne des Sports“ in Dresden wurde das Projekt des BC Vogtland mit dem 2. Platz gewürdigt.

Der Basketball Club Vogtland hat beim Landesfinale „Sterne des Sports“ in Dresden den 2. Platz belegt. Und viel fehlte nicht zum ganz großen Wurf, wie mehrere Juroren bestätigten. Das Bundesfinale wurde von den Vogtländern nur hauchdünn verpasst. Angetreten waren die Plauener mit dem Präventions- und Sozialprojekt „Gib Gewalt einen...
