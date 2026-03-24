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Bogenschütze Sven Teßmer kann sich seit dem Wochenende Deutscher Meister nennen.
Bogenschütze Sven Teßmer kann sich seit dem Wochenende Deutscher Meister nennen. Foto: Verein
Bogenschütze Sven Teßmer kann sich seit dem Wochenende Deutscher Meister nennen.
Bogenschütze Sven Teßmer kann sich seit dem Wochenende Deutscher Meister nennen. Foto: Verein
Plauen
Plauener Bogenschütze holt bei seiner Premiere gleich den Deutschen Meistertitel
Von Thomas Höhn
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Seit 40 Jahren schießt Sven Teßmer mit den Pfeilen auf die Scheiben. Jetzt feierte er einen seiner größten sportlichen Erfolge überhaupt.

Bogenschütze Sven Teßmer vom BSV 1960 Plauen hat am Wochenende sich selbst und die Konkurrenz überrascht. Bei der Deutschen Hallenmeisterschaft des Deutschen Feldbogen-Sportverbandes setzte sich der Vogtländer bei seiner ersten Teilnahme gleich durch und holte sich mit seinem Recurvebogen den Titel. Beim Wettkampf, bei dem aus einer Entfernung...
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