Plauener Bogenschützin wird hochverdient Deutsche Meisterin

Plauen
Bei den nationalen Titelkämpfen in Oberhausen hat sich Petra Gärtner die Goldmedaille verdient. Nach Rang 6 beim Hallenchampionat war sie diesmal nicht zu schlagen.
Petra Gärtner hat am vergangenen Wochenende die Farben des Bogensportvereins 1960 Plauen bei den Deutschen Meisterschaften in Oberhausen vertreten. Dazu ging es für sie also vom Vogtland auf in Richtung Ruhrgebiet. Petra Gärtner ging in der Klasse der über 65-Jährigen mit ihrem Recurvebogen an den Start. Nach souveränen Leistungen an beiden...
