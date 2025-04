Plauener Bundesliga-Wasserballer starten in die Playoffs

Für den SVV steht am Samstag eine weitere Reise in den tiefen Westen Deutschlands auf dem Programm. Den Viertelfinalgegner Bayer Uerdingen kennt man bereits bestens.

Für die Bundesliga-Wasserballer des SVV Plauen beginnt die heiße Saisonphase. Nach einer erfolgreichen Vorrunde, die der SVV als Dritter in Gruppe B abgeschlossen hatte, steht am Samstag, 17.30 Uhr, das erste Playoff-Viertelfinale beim SV Bayer Uerdingen 08 auf dem Programm. Die Uerdinger belegten in der Abschlusstabelle Rang 6.