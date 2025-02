Plauener Flossenschwimmer räumen in Riesa ab

Bei den Sachsenmeisterschaften für den Nachwuchs und die Masters haben die Aktiven des TC Nemo Plauen insgesamt 37-mal auf dem Podest gestanden.

Mit sieben Kindern sowie zwei Masters ist der Tauchclub Nemo Plauen am Samstag bei den 35. Offenen Sachsenmeisterschaften und den 18. Sachsenmeisterschaften der Masters im Flossenschwimmen in Riesa an den Start gegangen. Die jungen Talente Lina Küthemann, Maren Weller, Paul Hartmann, Charlie James Ngo, Etienne Hertel, Johanna Schäfer und Joshua...