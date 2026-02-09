Was als U-13-Heimturnier ohne große Erwartungen begann, entwickelte sich zu einer bemerkenswerten Geschichte für beide Vogtland-Teams. Die ärgerten namhafte Konkurrenz.

Na, das war ja mal eine Überraschung – und zwar eine positive. Trotz namhafter Konkurrenz wie HFC Chemie, Chemnitzer FC oder Carl Zeiss Jena sind die beiden U-13-Mädchenmannschaften der vogtländischen Spielgemeinschaft Neustadt/Jößnitz/Erlbach am Sonntag bei ihrem eigenen Turnier in Plauen unter zehn Teams auf den Plätzen 1 und 3 gelandet....