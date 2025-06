Plauener Gewichtheber-Nachwuchs startet in der Hauptstadt

Mit einem Sextett tritt der AC Atlas Plauen bei der Ostdeutschen Mehrkampfmeisterschaft in Berlin auf die Heberbühne.

Bei der Ostdeutschen Mehrkampfmeisterschaft der Schüler im Gewichtheben schickt der AC Atlas Plauen an diesem Wochenende sechs junge Aktive an den Start. Für die jüngsten Jahrgänge sind diese Titelkämpfe der Jahreshöhepunkt. In der AK 14 möchte Vincent Datschkus wieder ein Wörtchen bei der Medaillenvergabe mitreden. Für die AK 12 wurden...