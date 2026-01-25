Plauener Juniorenteam sichert sich den Hallenpokal der Freien Presse

Plauen
Mit 4:1 haben die VFC-Talente im Endspiel am Sonntag den FC Werda bezwungen. Vorjahressieger SC Syrau schaffte es nicht aufs Siegertreppchen. 1000 Fans sorgten beim Endrundenturnier in der Einheit-Arena für prächtige Stimmung.
Die in der Regionalliga spielenden A-Junioren des VFC Plauen haben wie schon vor zwei Jahren in der ausverkauften Plauener Einheit-Arena den Hallenpokal der Freien Presse gewonnen. Der 4:1-Finalsieg gegen das Überraschungsteam aus Werda war allerdings keine so klare Angelegenheit, wie es das Ergebnis vermuten lässt. „Das haben die Jungs sehr...
