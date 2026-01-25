MENÜ
So sehen Sieger aus: Das A-Juniorenteam des VFC Plauen feierte nach einem 4:1-Finalsieg gegen den FC Werda den Triumph beim Hallenpokal der Freien Presse.
So sehen Sieger aus: Das A-Juniorenteam des VFC Plauen feierte nach einem 4:1-Finalsieg gegen den FC Werda den Triumph beim Hallenpokal der Freien Presse. Bild: Oliver Orgs
Die Werdaer Fans hatten ihren Spaß, auch wenn es nicht ganz zum Pokalsieg gereicht hat.
Die Werdaer Fans hatten ihren Spaß, auch wenn es nicht ganz zum Pokalsieg gereicht hat. Bild: Oliver Orgs
Das Finale: Plauens Ilja Lemba (gelbes Trikot) versucht gegen Werdas Jesse Rittrich an den Ball zu kommen.
Das Finale: Plauens Ilja Lemba (gelbes Trikot) versucht gegen Werdas Jesse Rittrich an den Ball zu kommen. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Plauener Juniorenteam sichert sich den Hallenpokal der Freien Presse
Von Steffen Windisch
Mit 4:1 haben die VFC-Talente im Endspiel am Sonntag den FC Werda bezwungen. Vorjahressieger SC Syrau schaffte es nicht aufs Siegertreppchen. 1000 Fans sorgten beim Endrundenturnier in der Einheit-Arena für prächtige Stimmung.

Die in der Regionalliga spielenden A-Junioren des VFC Plauen haben wie schon vor zwei Jahren in der ausverkauften Plauener Einheit-Arena den Hallenpokal der Freien Presse gewonnen. Der 4:1-Finalsieg gegen das Überraschungsteam aus Werda war allerdings keine so klare Angelegenheit, wie es das Ergebnis vermuten lässt. „Das haben die Jungs sehr...
