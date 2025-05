Plauener Nachwuchs-Gewichtheber landen unerwarteten Erfolg beim Sächsischen Schülerpokal

Vier Podestplätze sind für die jungen Vogtländer in Meißen herausgesprungen. Für einen Gewinner war es erst der zweite Wettkampf.

Einen unerwartet erfolgreichen Wettkampf mit vier Podestplätzen konnten die Plauener Nachwuchsheber beim Sächsischen Schülerpokal in Meißen verbuchen. Die größte Überraschung gelang dabei Paul Seifert, der in seinem erst zweiten Wettkampf den Sieg in der Altersklasse 12 erkämpfte. Das Top-Ergebnis machte Jannik Rühling perfekt, der hinter...