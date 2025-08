Plauener Schachspieler wieder auf großer Tour

Saisonvorbereitung international: Für den SK König ist es längst zur Tradition geworden, sich im Sommer am Schach-Open im tschechischen Pardubice zu beteiligen.

Mit 18 Aktiven, elf davon aus dem Nachwuchsbereich, ist der SK König Plauen in diesem Jahr beim Chess Open Pardubice, einem der größten Schachturnier auf der Welt, an den Start gegangen. In der mit knapp 95.000 Einwohnern neuntgrößten tschechischen Stadt sind seit dem vergangenen Wochenende insgesamt 675 Spielerinnen und Spieler aus allen...