Die U-14-Wasserballer des SVV Plauen haben früh im Jahr Grund zum Feiern.
Die U-14-Wasserballer des SVV Plauen haben früh im Jahr Grund zum Feiern.
Plauen
Plauener Wasserball-Nachwuchs nimmt neuen Anlauf
Von Steffen Bandt
Vier Spiele, vier Siege – das U-14-Team des SVV Plauen hat bei der Vorrunde der Ostdeutschen Meisterschaft ein Achtungszeichen gesetzt. Nun haben die Vogtländer die nationale Meisterschaft im Visier.

Das U-14-Team des SVV Plauen ist souverän in die Endrunde der Ostdeutschen Wasserball-Meisterschaft eingezogen. Beim Vorrundenturnier in Zwickau ließ das Team von Trainer Steve Fischer keine Zweifel aufkommen. Fischer hatte im vergangenen Sommer mit der U-12-Mannschaft für Furore gesorgt, als sich die Plauener im heimischen Stadtbad Rang 2 beim...
