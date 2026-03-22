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Die Plauener Wasserballer um Keeper Julian Tscheke haben gegen Krefeld eine Niederlage kassiert.
Die Plauener Wasserballer um Keeper Julian Tscheke haben gegen Krefeld eine Niederlage kassiert. Foto: Oliver Orgs
Die Plauener Wasserballer um Keeper Julian Tscheke haben gegen Krefeld eine Niederlage kassiert.
Die Plauener Wasserballer um Keeper Julian Tscheke haben gegen Krefeld eine Niederlage kassiert. Foto: Oliver Orgs
Plauen
Plauener Wasserballer verlieren letztes Vorrundenheimspiel
Von Sascha Wolf
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Gegen Favorit Krefeld hielten die Gastgeber lange gut mit, mussten sich am Ende aber mit 11:15 geschlagen geben. Der Trainer zeigte sich trotz Pleite zufrieden.

Die Zweitliga-Wasserballer des SVV Plauen haben in ihrem letzten Heimspiel der Vorrunde eine Niederlage kassiert. Gegen die favorisierte Mannschaft aus Krefeld verloren die Vogtländer nach einem intensiven und lange ausgeglichenen Spiel am Ende mit 11:15 (3:3, 4:5, 3:4, 1:3).
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