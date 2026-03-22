Plauener Wasserballer verlieren letztes Vorrundenheimspiel

Gegen Favorit Krefeld hielten die Gastgeber lange gut mit, mussten sich am Ende aber mit 11:15 geschlagen geben. Der Trainer zeigte sich trotz Pleite zufrieden.

Die Zweitliga-Wasserballer des SVV Plauen haben in ihrem letzten Heimspiel der Vorrunde eine Niederlage kassiert. Gegen die favorisierte Mannschaft aus Krefeld verloren die Vogtländer nach einem intensiven und lange ausgeglichenen Spiel am Ende mit 11:15 (3:3, 4:5, 3:4, 1:3). Die Zweitliga-Wasserballer des SVV Plauen haben in ihrem letzten Heimspiel der Vorrunde eine Niederlage kassiert. Gegen die favorisierte Mannschaft aus Krefeld verloren die Vogtländer nach einem intensiven und lange ausgeglichenen Spiel am Ende mit 11:15 (3:3, 4:5, 3:4, 1:3).