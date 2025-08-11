Pöhler Triathlon: Eine Ära geht zu Ende – eine Volkssport-Veranstaltung bleibt

588 Starter haben am Sonntag die 25. Auflage des Wettbewerbs an der Talsperre Pöhl zu einem Erfolg gemacht. Ein Plauener, der für Leipzig startet, war der Schnellste.

Mit dem 25. Pöhler Triathlon geht eine Ära zu Ende – für Jörg Schwerdt war es die letzte Ausgabe als Veranstalter und Organisator. Die Entscheidung, sich aus der vordersten Linie zurückzuziehen, hat Schwerdt für sich getroffen: „Auf der einen Seite ist es eine gewisse Erleichterung, dass sich im kommenden Jahr andere dem...