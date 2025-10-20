Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das erfolgreiche Geherinnen-Trio des LAV Reichenbach. Von links Constanze Golle, Bianca Schenker und Brit Schröter zur Masters-EM auf Madeira.
Das erfolgreiche Geherinnen-Trio des LAV Reichenbach. Von links Constanze Golle, Bianca Schenker und Brit Schröter zur Masters-EM auf Madeira. Bild: Uwe Schröter
Reichenbach
Portugal: Geher aus Reichenbach feiern mit zehn EM-Medaillen großen Erfolg
Von Uwe Schröter
Die Europameisterschaften der Masters-Leichtathleten auf Madeira endeten für den LAV mit einem Medaillenregen. Bianca Schenker triumphierte gleich mehrfach.

Nach elf Tagen gingen am Sonntag die Europameisterschaften der Masters-Leichtathleten auf Madeira für die Geherinnen des LAV Reichenbach mit zehn Medaillen überaus erfolgreich zu Ende. Mehr als 4000 Aktive kämpften auf der Blumeninsel in allen Disziplinen um die Medaillen.
Mehr Artikel