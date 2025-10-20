Portugal: Geher aus Reichenbach feiern mit zehn EM-Medaillen großen Erfolg

Die Europameisterschaften der Masters-Leichtathleten auf Madeira endeten für den LAV mit einem Medaillenregen. Bianca Schenker triumphierte gleich mehrfach.

Nach elf Tagen gingen am Sonntag die Europameisterschaften der Masters-Leichtathleten auf Madeira für die Geherinnen des LAV Reichenbach mit zehn Medaillen überaus erfolgreich zu Ende. Mehr als 4000 Aktive kämpften auf der Blumeninsel in allen Disziplinen um die Medaillen.