Postlerinnen starten 2024 mit Erfolg

Tischtennis, Landesliga:Plauen siegt zwei Mal

Mit zwei Erfolgen starteten die Landesliga-Tischtennisspielerinnen des Post SV Plauen in das neue Jahr. Gegen die Teams aus dem hinteren Tabellenfeld sollten vier Zähler her, um mit einem ausgeglichenen Punktekonto von 9:9 die kommenden Duelle in Ruhe angehen zu können.