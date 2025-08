Premiere bei Jugend-Europameisterschaft: Gewichtheber aus Rodewisch ist jetzt schon Sieger der Herzen

Mit zwei 13. und einem 11. Platz kehrt Oskar Hüllebrand von der EM zurück. In Madrid nahm er es mit den besten Athleten seiner Alters- und Gewichtsklasse auf. Ganz zufrieden ist er aber nicht.

Die Spannung bei der Jugend-Europameisterschaft im Gewichtheben lag spürbar in der Luft, als die Nachwuchstalente aus den verschiedenen Ländern in Madrid auf die Heberbühne gebeten wurden. Unter ihnen war am Donnerstag auch Oskar Hüllebrand von der TSG Rodewisch – es war seine erste EM überhaupt.