Radsport: Schöneck ist zum ersten Mal Gastgeber für Festival des Vogtland Bike Vereins

Mit vielfältigen Angeboten rund um das Thema Radfahren und Biketourismus lockt am Wochenende die Bikewelt Schöneck. Dahinter steht ein Verein, für den die Veranstaltung auch eine Rückkehr ist.

Eine Premiere, die zugleich eine Rückkehr ist - das gibt es am Wochenende rund um die Bikewelt Schöneck zu erleben. Nach zwei Auflagen im Natur- und Umweltzentrum in Oberlauterbach richtet der Vogtland Bike Verein sein Festival rund um das Thema Rad erstmals in Schöneck aus. Vor Ort kennen sich die Verantwortlichen um Vereinschef Derrick...