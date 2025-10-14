Rallyesport: Plauener geht im WM-Lauf auf die Piste

Egal in welchem Sport: Eine Teilnahme an Weltmeisterschaften ist ein absoluter Höhepunkt. Auch wenn es wie im Rallyesport nur an einem Rennwochenende der Fall ist. Dieses Vorhaben geht nun Philip Geipel an.

Die diesjährige Deutsche Rallyemeisterschaft ist dieser Tage mit der Rallye Stemweder Berg in Nordrhein-Westfalen zu Ende gegangen. Der Plauener Philip Geipel konnte dort mit dem Sieg und insgesamt 44 Punkten Vorsprung auf Platz 3 der Gesamtwertung souverän den Vizemeistertitel einfahren. Doch damit ist seine Rallyesaison noch nicht zu Ende. Bei...