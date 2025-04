Regionalmeisterschaften im Hochsprung: Reichenbacher Mädchen schrauben sich zu Silber

Der LAV-Nachwuchs schnappte sich in Chemnitz zwei Medaillen. Auch gab es neue Bestleistungen.

Zwei Medaillen haben sich die Nachwuchs-Leichtathleten des LAV Reichenbach bei den Regionalmeisterschaften im Hochsprung in Chemnitz erkämpft. In der W 11 gewann Hannah Schmiedl, die noch nicht einmal ein Jahr beim LAV trainiert, mit 1,26 Meter überraschend Silber. Maria Rapoport schraubte sich in der W 14 auf 1,45 Meter. Mit dieser neuen...