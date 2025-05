Reichenbacher FC beendet Rabensteins Heimserie mit zwei Traumtoren – Was bedeutet dieser Sieg für den Klassenerhalt?

Da ist plötzlich wieder Leben in der Bude: Dem RFC gelingt ein 2:1-Coup bei der SG Handwerk. Ein Big Point im Abstiegskampf, der auch den Fans wieder Hoffnung macht.

Bei der zuletzt sieben Mal in Folge daheim siegreichen SG Handwerk Rabenstein sorgten die Reichenbacher Sachsenliga-Fußballer am Sonntag mit einem 2:1 (0:1) für eine faustdicke Überraschung und landeten damit einen Bigpoint im Rennen um den Klassenverbleib. Denn ihre unmittelbaren Konkurrenten blieben sich wie in den letzten Wochen treu und...