Reichenbacher FC gegen Chemnitzer FC: Das spricht vor dem Achtelfinale im Fußball-Sachsenpokal für die Vogtländer

Schon zweimal war für die Neuberinstädter im sächsischen K.-o.-Wettbewerb gegen einen Großen Schluss. Dennoch liegt die Chance auf einen Erfolg gegen den Rekordpokalsieger nicht bei null. Das sind die Gründe.

Reichenbach freut sich auf ein Fußballfest: Zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte duelliert sich der Reichenbacher FC am Sonntag mit einem Großen im Sachsenpokal. Zur Erinnerung: Gegen den damaligen Drittligaaufsteiger FSV Zwickau (September 2016 – 1:4 vor offiziell 944 Zuschauern) und Regionalligist Chemie Leipzig (Oktober 2020 – 0:4,...