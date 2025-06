Reichenbacher FC gibt vor dem letzten Saisonspiel in Marienberg ein Quartett von Abgängen bekannt

Die Vogtländer können bei ihrer letzten Partie befreit aufspielen, da sie den Klassenerhalt bereits sicher haben. Dennoch ist etwas Wehmut dabei.

Mit einem lachenden und weinenden Auge blicken die Fußballer des Reichenbacher FC auf das Saisonfinale der Landesliga am Sonntag in Marienberg. Nachdem zuletzt in Glauchau eingetüteten Klassenerhalt kann das Team von Carlo Kästner ohne jeglichen tabellarischen Druck befreit aufspielen.