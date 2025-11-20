Reichenbacher FC meldet sich stark zurück – punktgleich an der Spitze der Fußball-Sachsenliga

Weiter geht die Heimserie des RFC, der beim 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen Fortuna Chemnitz am Mittwoch nichts anbrennen ließ. Fast wäre den Vogtländern sogar das 1600. Punktspiel-Tor gelungen.

Schnell ist der Reichenbacher FC von seinem 0:6-Pokal-Debakel gegen Regionalligist Chemnitzer FC weggekommen. Im Nachholer gegen den VfB Fortuna Chemnitz knüpfte er am Mittwoch nahtlos an seine starken Herbstauftritte an. Das 3:0 war nicht nur der fünfte Heimsieg in Folge, ebenfalls zum fünften Mal stand hinten die Null. Mehr noch: Die Jungs...