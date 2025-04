Reichenbacher FC mit Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Beim VfL Pirna-Copitz 07 haben die Vogtländer mit 3:2 (1:1) gewonnen und den ersten Sieg nach 139 Tagen erkämpft. Die Hoffnungen auf den Klassenverbleib in der Fußball-Landesliga leben wieder auf.

Der erste Auswärtsdreier nach 182, der erste Sieg nach 139 Tagen: Beim Reichenbacher FC sind durch das 3:2 im Kellerduell in Pirna-Copitz Weihnachten und Ostern schon am ersten Aprilwochenende auf einen Tag gefallen. „Es war die beste Saisonleistung. Die Mannschaft lebt, trotz der sportlichen Nackenschläge in der Rückrunde. Wir haben alles...