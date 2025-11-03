Reichenbacher FC nur noch einen Zähler von der Spitze entfernt

In der Fußball-Landesliga hat der RFC sein Heimspiel gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf 2:0 gewonnen. Damit rücken die Vogtländer dem Spitzenreiter, der U 23 von Dynamo Dresden, auf die Pelle.

Der Reichenbacher FC hat nach der Vorwochenniederlage in Taucha – zuvor blieb er sieben Spiele unbesiegt – sofort wieder in die Erfolgsspur gefunden. Gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf landete er im Stadion Am Wasserturm einen 2:0-Sieg. Zum vierten Mal in Folge stand nicht nur ein Heimdreier zu Buche, sondern genauso oft hielt auch hinten...