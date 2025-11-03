Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Maurice Lange setzt erfolgreich gegen den Neugersdorfer Torwart nach und verwandelt zum frühen 2:0-Endstand. Bild: Olaf Meinhardt
Maurice Lange setzt erfolgreich gegen den Neugersdorfer Torwart nach und verwandelt zum frühen 2:0-Endstand. Bild: Olaf Meinhardt
Reichenbach
Reichenbacher FC nur noch einen Zähler von der Spitze entfernt
Von Olaf Meinhardt
In der Fußball-Landesliga hat der RFC sein Heimspiel gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf 2:0 gewonnen. Damit rücken die Vogtländer dem Spitzenreiter, der U 23 von Dynamo Dresden, auf die Pelle.

Der Reichenbacher FC hat nach der Vorwochenniederlage in Taucha – zuvor blieb er sieben Spiele unbesiegt – sofort wieder in die Erfolgsspur gefunden. Gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf landete er im Stadion Am Wasserturm einen 2:0-Sieg. Zum vierten Mal in Folge stand nicht nur ein Heimdreier zu Buche, sondern genauso oft hielt auch hinten...
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
24.10.2025
3 min.
Sachsenliga-Kracher: Angeschlagener Reichenbacher FC muss zu hochkarätiger SG Taucha
Der RFC und sein kommender Gegner haben eines gemeinsam: Beide verloren in dieser Saison erst einmal und zählen aktuell zur Top Fünf der Tabelle. Allerdings hat der Meister von 2024 dieses Wochenende einen Vorteil.
Olaf Meinhardt
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
26.10.2025
3 min.
Fußball-Sachsenliga: Beim Reichenbacher FC bleibt der Stolz über 182 Tage ohne Auswärtsniederlage
Der Reichenbacher Maurice Lange (rechts) attackiert Marvin Richter von der SG Taucha bei der Ballannahme.
Das Duell bei der SG Taucha ging am Samstag mit 0:3 verloren. Dabei bewiesen die Vogtländer vor allem in der zweiten Halbzeit nochmal ihre Qualitäten.
Olaf Meinhardt
