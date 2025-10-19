Reichenbacher FC setzt sich in der Spitzengruppe der Sachsenliga fest

Der 3:1-Erfolg beim SSV Markranstädt war für die Elf von Trainer Carlo Kästner der vierte Sieg in Folge. Zudem unterstrichen die Vogtländer aufs Neue ihre Auswärtsstärke.

Der Reichenbacher FC bleibt auf fremden Plätzen eine Macht. Saisonübergreifend sind die Jungs von Trainer Carlo Kästner auswärts in Pflichtspielen schon seit elf Spielen (davon zwei Unentschieden, einschließlich zweier Pokalbegegnungen) ungeschlagen. In Markranstädt sahen sie beim Meister von 2023 angesichts einer 3:0-Führung nach einer...