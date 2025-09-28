Reichenbacher FC siegt im Jubiläumsspiel: Große Freude für Fans und Spieler

Das war ein Wochenende nach Maß für den RFC. Der gewann nicht nur sein 150. Landesligaspiel beim SC Freital II mit 4:1, er klettert auch weiter Richtung Spitzengruppe.

Seinem 150. Landesliga-Jubiläumsmatch band der Reichenbacher FC mit einem in der Höhe nicht erwarteten 4:1 bei der Oberligareserve des SC Freital eine Extraschleife um. Mehr noch: Auf Reisen bleiben die Jungs von Carlo Kästner weiter eine Macht. Schon siebenmal in Folge blieben sie in der Fremde ungeschlagen. Der Rekord von vor zwei Jahren ist...