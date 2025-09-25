Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Paolo Süß (Mitte), der hier seine Mannschaft am Wasserturm motiviert, ist einer von zwei 2015er-Sachsenliga-Debütanten im Kader des Reichenbacher FC.
Paolo Süß (Mitte), der hier seine Mannschaft am Wasserturm motiviert, ist einer von zwei 2015er-Sachsenliga-Debütanten im Kader des Reichenbacher FC. Bild: Laura Freimann/Archiv
Reichenbach
Reichenbacher FC steht vor historischem Spiel in der Fußball-Sachsenliga
Von Olaf Meinhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der RFC beeindruckt mit seiner Ungeschlagenen-Serie. Wieso die Partie am Samstag in Freital eine besondere ist.

Nach seiner Startniederlage gegen Spitzenreiter Stahl Riesa ließ der Reichenbacher FC drei Siege und ein Unentschieden folgen. So gut starte er in der Fußball-Sachsenliga noch nie. Am Samstag wartet auswärts eine Premiere. Denn erstmals steuert er Freital an. Der Auftritt bei der Zweiten des SC im Stadion am Burgwartsberg ist gleichzeitig in...
Mehr Artikel