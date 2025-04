Reichenbacher Leichtathlet beweist Vielseitigkeit

Rico Schröter vom LAV hat beim Internationalen Hallen-Siebenkampf in der Hauptstadt überzeugt. In allen sieben Teildisziplinen setzte er persönliche Bestmarken.

Mehrkämpfer Rico Schröter vom LAV Reichenbach hat am Wochenende beim Internationalen Hallen-Siebenkampf von Berlin mit 3834 Punkten eine neue Bestmarke aufgestellt und den 4. Platz in der Männer-Kategorie belegt. Und nicht nur das, in allen sieben Disziplinen war er so stark wie noch nie zuvor und steigerte seine persönlichen Hallen-Rekorde.