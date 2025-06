Relegation für die Fußball-Vogtlandklasse: Das Spiel steigt am Freitag in Oelsnitz

Auf dem Sportgelände des SV Merkur wird in einem Match auf neutralem Boden zwischen Post SV Plauen und 1. FC Rodewisch II ein weiterer Aufsteiger ermittelt. Anstoß ist 18 Uhr.

Nun kommt sie also doch: Die Relegation für einen weiteren Platz in der Fußball-Vogtlandklasse wird tatsächlich noch termingerecht gespielt. Allerdings wird der Sieger im Duell zwischen dem Post SV Plauen und der zweiten Mannschaft des 1. FC Rodewisch nicht wie ursprünglich angedacht in Hin- und Rückspiel ermittelt, sondern in einem einzigen...