Revanche der SG Blau-Weiß glückt

Die knappe 6:9-Niederlage in der Hinrunde im Erzgebirge wollten die Bezirksliga-Tischtennisspieler der SG Blau-Weiß Reichenbach am Samstag gegen den TSV Pobershau unbedingt wettmachen - und das gelang mit dem 11:4 überzeugend. Dabei blieben diesmal mit Carsten Wolf, Tom Wolfram und Maik Barthold gleich drei Akteure in den...