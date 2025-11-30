Ringen, 2. Bundesliga: Knappe Niederlage wird zum Sieg für Markneukirchen/Gelenau

Nach der Niederlage vergangenen Samstag im Sachsen-Derby der 2. Ringer-Bundesliga gegen den FC Erzgebirge Aue hat die WKG Markneukirchen/Gelenau am Samstag vom Trip zur KG RV Lübtheen einen Sieg mitgebracht. Nach 450 Kilometern Fahrtstrecke zeigten die WKG-Ringer beim 15:10-Auswärtssieg eine kompakte Mannschaftsleistung mit 6:4-Einzelerfolgen.