Ringen, 2. Bundesliga: Vogtland-Derby gegen Greiz steigt in Markneukirchen

In der 2. Ringer-Bundesliga Nord fiebert die WKG Markneukirchen/Gelenau dem Heimkampf gegen Greiz entgegen. Samstag um 19.30 Uhr geht es los.

Am Samstagabend dürfte es in der Markneukirchner Schützenstraße wieder sehr laut zugehen: In der 2. Ringer-Bundesliga kommt es zum Rückkampf zwischen der WKG Markneukirchen/Gelenau und dem RSV Rotation Greiz.