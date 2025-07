Ringen auf Sand: Beachwrestler ermitteln im vogtländischen Oelsnitz ihre Deutschen Meister

Fast 100 Meldungen sind für die Titelkämpfe am Samstag im Freibad Elstergarten eingegangen. Es hat sogar schon Bestrebungen gegeben, diese Variante des Ringkampfsports ins olympische Programm aufzunehmen.

Als im vergangenen Jahr im Oelsnitzer Freibad „Elstergarten“ die Sachsenmeisterschaften im Beachwrestling ausgetragen wurden, war das Teilnehmerfeld mit 24 Männern und einer Frau überschaubar, das Interesse der Zuschauer aber um so größer. An diesem Samstag werden an gleicher Stelle ab 11 Uhr die Deutschen Meister ermittelt. Beim...