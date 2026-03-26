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Sophia Török vom KSV Pausa (Mitte) setzte sich gegen die Jungs durch und gewann Gold.
Sophia Török vom KSV Pausa (Mitte) setzte sich gegen die Jungs durch und gewann Gold. Foto: Jörg Richter
Sophia Török vom KSV Pausa (Mitte) setzte sich gegen die Jungs durch und gewann Gold.
Sophia Török vom KSV Pausa (Mitte) setzte sich gegen die Jungs durch und gewann Gold. Foto: Jörg Richter
Plauen
Ringen: Ein starkes Mädchen aus Pausa zeigt es allen Jungs
Von Jörg Richter
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Beim 34. KSV-Pokal in Pausa waren die Vogtländer stark vertreten. Stolze 154 Nachwuchsringer aus 24 Vereinen gingen insgesamt die Matte. Der ASV Plauen schrammte nur ganz knapp am Gesamtsieg vorbei.

Bereits zum 34. Mal haben die Ringer des KSV Pausa ihr Pokalturnier ausgetragen. 154 Nachwuchsringer folgten der Einladung, 24 Vereine aus allen Teilen Deutschlands hatten ihre Athleten für diesen Wettkampf angemeldet. Gastgeber KSV Pausa nahm mit zwei Turniersiegen, zweimal Silber und einmal Bronze am Ende den sechsten Rang in der Vereinswertung...
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