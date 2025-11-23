Ringen: Entscheidung im letzten Kampf – WKG Markneukirchen/Gelenau unterliegt Aue erneut

Oberes Vogtland
Auch das zweite Aufeinandertreffen in dieser Saison in der 2. Bundesliga gewannen die Erzgebirger – diesmal mit 12:8. Vor dem abschließenden Duell hatte es noch 8:8 gestanden.
Die Zweitligaringer der WKG Markneukirchen/Gelenau haben am Samstag zuhause vor 400 Zuschauern auch ihre zweite Begegnung gegen den FC Erzgebirge Aue verloren. Am Ende von zehn ausgeglichenen Kämpfen stand es 12:8 für die Gäste.
