Markneukirchens Johannes Adler (rechts) und Toni Lehmann lieferten sich ein Duell, dass die Herzen in beiden Lagern höher schlagen ließ.
Markneukirchens Johannes Adler (rechts) und Toni Lehmann lieferten sich ein Duell, dass die Herzen in beiden Lagern höher schlagen ließ.
Oberes Vogtland
Ringen: Entscheidung im letzten Kampf – WKG Markneukirchen/Gelenau unterliegt Aue erneut
Von Jörg Richter
Auch das zweite Aufeinandertreffen in dieser Saison in der 2. Bundesliga gewannen die Erzgebirger – diesmal mit 12:8. Vor dem abschließenden Duell hatte es noch 8:8 gestanden.

Die Zweitligaringer der WKG Markneukirchen/Gelenau haben am Samstag zuhause vor 400 Zuschauern auch ihre zweite Begegnung gegen den FC Erzgebirge Aue verloren. Am Ende von zehn ausgeglichenen Kämpfen stand es 12:8 für die Gäste.
