Ringen: Erzgebirgsderby der Regionalliga geht klar an Gelenau/Markneukirchen II

Oberes Vogtland
In der Regionalliga Mitteldeutschland hat die WKG den ersten Sieg eingefahren. 29:8 hieß gegen den RV Eichenkranz Lugau und 400 Fans waren begeistert.
Beim Heimauftakt in der Regionalliga Mitteldeutschland hat die WKG Gelenau/Markneukirchen II im Sportareal Erzgebirgsblick Gelenau den ersten Heimsieg eingefahren. Ein klares 29:8 stand am Ende des Erzgebirgsderbys gegen den RV Eichenkranz Lugau auf der Punktetafel, acht der zehn Begegnungen gewannen die Gastgeber vor knapp 400 begeisterten...
