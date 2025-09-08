Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Markneukirchens Johannes Adler siegte klar.
Markneukirchens Johannes Adler siegte klar. Bild: Jörg Richter
Oberes Vogtland
Ringen: Erzgebirgsderby der Regionalliga geht klar an Gelenau/Markneukirchen II
Von Jörg Richter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Regionalliga Mitteldeutschland hat die WKG den ersten Sieg eingefahren. 29:8 hieß gegen den RV Eichenkranz Lugau und 400 Fans waren begeistert.

Beim Heimauftakt in der Regionalliga Mitteldeutschland hat die WKG Gelenau/Markneukirchen II im Sportareal Erzgebirgsblick Gelenau den ersten Heimsieg eingefahren. Ein klares 29:8 stand am Ende des Erzgebirgsderbys gegen den RV Eichenkranz Lugau auf der Punktetafel, acht der zehn Begegnungen gewannen die Gastgeber vor knapp 400 begeisterten...
