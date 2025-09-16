Ringen: Gelenau/Markneukirchen II landet Kantersieg gegen Hannover

Am vierten Kampftag der Regionalliga Mitteldeutschland der Ringer hat die Wettkampfgemeinschaft mit dem klaren 33:2-Erfolg einen Sprung auf Rang 4 gemacht.

Die WKG Gelenau/Markneukirchen II hat in der Ringer-Regionalliga vor großer heimischer Kulisse dem RV Hannover beim 33:2 nicht die Spur eine Chance gelassen. Nachwuchsringer Richard Breitenbach (71 kg) vertrat in Gelenau Johannes Adler und kämpfte bei seiner 4:7-Niederlage gegen Nikita Tytiuk tapfer mit. Doch da war der Gesamterfolg der WKG nach...