Ringen: Junge Markneukirchenerin bei Sachsenmeisterschaft auf Platz 3

Bei den Titelkämpfen in Chemnitz reichte Elisabeth Breitenbach ein Sieg bei zwei Niederlagen für einen Podestplatz.

Bei den Sachsenmeisterschaften der Ringerinnen in Chemnitz haben sich die Frauenwettkämpfe auf die Siegerehrungen beschränkt. Es kam nur ein offizieller Kampf zustande, da in allen anderen Gewichtsklassen jeweils nur eine Teilnehmerin startete. Besser sah es in den jüngeren Altersklassen aus. Hier waren insgesamt 78 Ringerinnen angereist. Bei...